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Dünya

İran'da seçimi kazanan Reisi kutlama yaptı

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan muhafazakarlar kutlama yaptı.

AA19 Haziran 2021 Cumartesi 23:33 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 23:33
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İran'da muhafazakarlar, adayları İbrahim Reisi'nin 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini kazanmasının ardından başkent Tahran'da kutlama gerçekleştirdi.

İran'da dün yapılan seçimlerin sonuçlarının resmi olarak ilan edilmesinin ardından muhafazakarlar Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda toplandı.

Buradaki kutlamalarda konuşma yapan muhafazakarlar, Hasan Ruhani hükümetini "başarısızlıkla" suçlayarak Reisi lehine sloganlar attı. Kutlamalar kapsamında havai fişek gösterisi de düzenlendi.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Başkanı Cemal Örf, oyların yüzde 62'sini alan Reisi'nin birinci turda cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan yüzde 50+1'i geçerek 8. Cumhurbaşkanı olduğunu açıklamıştı.

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