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Dünya

İran'da sel: 2 kişi kayboldu

İran'ın Mazenderan eyaletinde Tilar Irmağı'nın taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde 2 kişi kayboldu, 18 kişi yaralandı.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 10:44 - Güncelleme:
İran'da sel: 2 kişi kayboldu
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mazenderan eyaletine bağlı Sevadkuh İlçesi Kaymakamı Ramazan Gulami, konuya ilişkin bilgi verdi.

Gulami, "Dün gece saatlerinde Sevadkuh'da meydana gelen selde 18 kişi yaralandı." dedi.

Tilar Irmağı'nın taşması sonucu bölgede çok sayıda ev ve tarım arazisinin zarar gördüğü selde, 2 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

Mazenderan Kızılay Başkanı Gulamali Fehari, 15 ve 45 yaşlarındaki 2 kadının suya kapılarak kaybolduğunu söyledi.

Fehari, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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