İran'da sel felaketi: 2 ölü

AA 06 Aralık 2020 Pazar 23:27 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 23:27

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, ülkenin güneyindeki Huzistan, İsfahan, Buşehr, Fars, Yezd ve Hürmüzgan eyaletlerinde şiddetli yağmur sele neden oldu.

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde 259 kişilik arama ve kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü ve şu ana kadar Buşehr eyaletine bağlı Deştistan ilçesinde, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

İran'ın güneyindeki eyaletlerde birkaç gündür devam eden şiddetli yağmurlar yaşam koşullarını olumsuz etkilerken bir çok şehirde sel felaketlerinin yaşanmasına neden oldu. Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz ve Buşehr kentlerinin birçok bölgesini sel suları bastı.