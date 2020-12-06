İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Aralık 2020 Pazartesi / 21 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8158
  • EURO
    9,472
  • ALTIN
    461.388
  • BIST100
    1330.87
Dünya

İran'da sel felaketi: 2 ölü

İran'ın güneyinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Buşehr eyaletine bağlı Deştistan ilçesinde 2 kişi yaşamını yitirdi.

AA06 Aralık 2020 Pazar 23:27 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 23:27
ABONE OL

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, ülkenin güneyindeki Huzistan, İsfahan, Buşehr, Fars, Yezd ve Hürmüzgan eyaletlerinde şiddetli yağmur sele neden oldu.

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde 259 kişilik arama ve kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü ve şu ana kadar Buşehr eyaletine bağlı Deştistan ilçesinde, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

İran'ın güneyindeki eyaletlerde birkaç gündür devam eden şiddetli yağmurlar yaşam koşullarını olumsuz etkilerken bir çok şehirde sel felaketlerinin yaşanmasına neden oldu. Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz ve Buşehr kentlerinin birçok bölgesini sel suları bastı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.