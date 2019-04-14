İran'da sel felaketinin maddi zararı 7,6 milyar dolar
İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ülkenin 25 eyaletini etkileyen sel felaketinin maddi zararının 7 milyar 619 milyon dolar olduğunu söyledi.
- AA
Ülkedeki sel felaketi konusunda milletvekillerine bilgi vermek üzere Meclis Genel Kuruluna katılan Fazli, maddi zarara ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Fazli, yaklaşık bir aydır devam eden şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinin 25 eyalet ve 4 bin 400 köyü etkilediğini belirterek şu ana kadar oluşan maddi zararın 7 milyar 619 milyon dolar (İran devletinin resmi kuruna göre) olduğunu aktardı. İran'da 17 Mart'tan bu yana devam eden şiddetli yağışlar ülkedeki 31 eyaletten 25'ini etkisi altına almış durumda. Etkili olduğu bölgelerde ciddi hasara yol açan sel felaketinde ülke genelinde 76 kişi hayatını kaybetmişti.
- Türk Kızılay afet bölgesine yardım gönderdi
İran'daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay, İran Kızılayı ile ortak organizasyonla afet bölgelerine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.
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