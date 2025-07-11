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Dünya

İran'da silahlı çatışma: 1 ölü 5 yaralı

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada bir kişinin öldüğü, 4'ü polis 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 17:38 - Güncelleme:
İran'da silahlı çatışma: 1 ölü 5 yaralı
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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, emniyet kaynakları konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Sistan-Beluçistan eyaletinin Çabahar kentinde emniyet güçleri ile terörist olduğu öne sürülen silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada silahlı gruptan bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı belirtilirken 4 polisin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Emniyet kaynakları saldırganların kimlikleri ya da örgüt hakkında bilgi vermedi ancak bölgede silahlı faaliyet yürüten "Ceyşul Adl" örgütü, İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.

İran'da "terör örgütü" kabul edilen "Ceyşul Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı faaliyetlerde bulunuyor.

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