İran'da sokaklar karıştı! 250 polis yaralandı

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde 250 polisin yaralandığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansında yayımlanan habere göre protestolarda 250 polis ile 45 milis gücü (Besic) mensubu yaralandı.

Gösterilere katılanların yüzde 90'ının erkek, yüzde 10'unun kadın olduğu ve genel olarak 17-23 yaş aralığındaki gençlerden oluştuğu bilgisine yer verildi.

Protestoların kitlesel eylemlere dönüşmediği ve azaldığı savunulan haberde, şu ifadeler yer aldı:



"Gösterilerin azalmasında, halkın şiddet ve kargaşa içeren sürece destek vermemesi, ülkenin batısındaki eylemlerin terör nitelikli eylemlere dönüşmesi, emniyet güçlerinin sosyal medyada provokatör paylaşımlar yapanlara karşı harekete geçmesi ve İsrail bağlantılı medya yalanlarının açığa çıkması gibi sebepler etkili olmuştur."

Haberde ayrıca gözaltına alınanlardan, şiddet eylemine karışmamış ve liderlik rolü bulunmayanların da "uyarı, pişmanlık, yaşlarının küçük olması" sebebiyle büyük oranda serbest bırakıldığı kaydedildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansına (HRANA) göre ise 31 eyaletten 26'sında düzenlenen gösterilerde 19 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı bir kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde toplam 222 noktada yapılan gösterilerde 51 kişi yaralandı, en az 990 kişi gözaltına alındı.

- İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.



Gösteriler sırasında çıkan olaylarda Loristan eyaletinde bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru yaralanmış, Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda ise 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde de 1 Ocak'ta polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Gösterilerin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu söylemiş ve yetkililere "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ocak'ta İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." demişti.

