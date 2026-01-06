İSTANBUL 18°C / 12°C
Dünya

İran'da sokaklar kaynıyor! Esnaf kepenk kapattı

İran'da İran riyalinin dolar karşısında hızla değer kaybetmesinin ardından 28 Aralık'ta başlayan protestolar ikinci haftasına girdi. Gösterilerin yeniden yoğunluk kazandığı başkent Tahran'da ise ticaretin yoğun olduğu bölgelerde esnaf kepenk kapattı.

6 Ocak 2026 Salı 17:36
İran'da sokaklar kaynıyor! Esnaf kepenk kapattı
Son günlerde döviz kurundaki artışın özellikle temel tüketim ürünleri ve ithal malların fiyatlarına yansıması, esnaf ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Protestolar, Tahran'ın güneyinde ticaretin yoğun olduğu Büyük Pazar başta olmak üzere Baharistan, Nasırhosro, Sadi ve Lalezar gibi pazar esnafının ağırlıklı olduğu bölgelerde gerçekleştirildi. Gösterilere katılan esnaflar, artan maliyetler nedeniyle satış yapamaz hale geldiklerini ve fiyat istikrarsızlığının ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğini dile getirdi. Büyük Pazar'da bazı esnaflar döviz kurundaki artış ve ürün fiyatlarındaki belirsizliği protesto ederek, "onurlu esnaf destek, destek" sloganları attı. Esnafların bir kısmı kepenk kapatırken, protestolar sırasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

POLİS GAZLA MÜDAHALE ETTİ

Protestolara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polis ekiplerinin gösterilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, müdahalenin ardından eylemcilerin ara sokaklara dağıldığı görüldü. Olaylar sırasında gözaltı olup olmadığına ilişkin ise resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

İRAN'DA EKONOMİK KRİZ SOKAKLARA TAŞTI

İran riyali karşısında dolar kurunun 140 bin bandını aşmasının ardından, başkent Tahran'da hayat pahalılığına karşı tepkiler yükselmişti. 12 günlük savaşın ardından ekonomik şartların giderek ağırlaşması, yüksek enflasyon, temel gıda ve tüketim ürünlerindeki fiyat artışları ile alım gücündeki sert düşüş, geniş kesimlerde rahatsızlığa yol açmıştı.

28 Aralık'ta Tahran'ın güneyindeki Alaeddin ve Çaharsu pasajları ile Büyük Pazar'da çok sayıda esnaf kepenk kapatmış, yüzlerce İranlı protestocu Vali Asr, Cumhuri ve İnkılap caddelerinde toplanarak yürüyüş gerçekleştirmişti. Tahran'daki protestoların ardından yapılan protesto ve grev çağrılarıyla birlikte gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 31 eyaletin 27'sinde 257 noktada devam eden protestolarda 29'u protestocu, 4'ü çocuk, 2'si İranlı güvenlik güçlerinden olmak üzere en az 35 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

