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Dünya

İran'da son 10 günde 396 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Nevruz Bayramı dolayısıyla şehirler arası yollarda hareketliliğin arttığı İran'da son 10 günde 396 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği açıklandı.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 14:23 - Güncelleme:
İran'da son 10 günde 396 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Emniyeti Trafik Şube Müdür Yardımcısı Hasan Mümini, ülke genelinde nevruz tatilinde meydana gelen trafik kazaları hakkında bilgi verdi.

Mümini, "15 ila 25 Mart arasında meydana gelen 331 trafik kazasında 396 vatandaşımız hayatını kaybetti, yaklaşık 8 bin 816 kişi yaralandı." dedi.

İranlı yetkili kazaların çoğunluğunun dikkatsizlik ve hatalı sollama gibi nedenlerle meydana geldiğini aktardı.

İran'da Nevruz Bayramı dolayısıyla 4 gün resmi tatil uygulanıyor. Ancak İranlılar genelde nevruz döneminde resmi tatili yıllık izinleriyle birleştirerek 1-2 haftalık tatile çıkıyor. Tatil günlerinde şehirler arası yollardaki kazalarda artış gözleniyor.

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