İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6537
  • EURO
    7,3073
  • ALTIN
    340.354
  • BIST100
    89266.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da son 24 saatte 124 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Dünya

İran'da son 24 saatte 124 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124 artarak, 3 bin 160'a yükseldi.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 12:46 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 13:03
ABONE OL

Devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 124 kişinin daha hayatını kaybettiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 875 olduğunu açıkladı.

Cihanpur böylece toplam ölü sayısının 3 bin 160'a, vaka sayısının da 50 bin 468'e ulaştığını belirtti.

Koronavirüse yakalanan hastalardan 3 bin 956'sının durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 16 bin 711 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Taksi şoföründen Kovid-19'a brandalı tedbir

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler
ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Her şey tersine döndü
Her şey tersine döndü

Her şey tersine döndü

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!
Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.