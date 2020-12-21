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Dünya

İran'da son 24 saatte 191 koronavirüs ölümü

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 191 artarak 53 bin 816 oldu.

AA21 Aralık 2020 Pazartesi 14:28 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 14:28
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 191 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 151 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 816'ya, vaka sayısının da 1 milyon 164 bin 535'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 519'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 894 bin 366 olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede salgının başından bu yana 7 milyon 97 bin 556 test uygulandığını sözlerine ekledi.

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