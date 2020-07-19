AA 19 Temmuz 2020 Pazar 13:33 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 13:33

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 209 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 14 bin 188'e çıktığını bildirdi.

Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 182 artarak 273 bin 656'ya yükseldi.



Hastalardan 3 bin 556'sının durumunun ağır olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı 237 bin 788'e ulaştı.



Ülkedeki test sayısı da 2 milyon 148 bin 999 oldu.



İran'da Doğu Azerbaycan, İlam, Buşehr, Rezevi Horasanı, Huzistan, Zencan, Gülistan, Mazenderan, Kirman ve Fars eyaletleri "kırmızı bölge" ilan edilmiş bulunuyor.

