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Dünya

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 73 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 73 artarak 61 bin 797'ye yükseldi.

AA21 Mart 2021 Pazar 14:29 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 14:30
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 73 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 260 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 657'sinin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari böylece virüs kaynaklı can kaybının 61 bin 797'ye, vaka sayısının da 1 milyon 801 bin 65'e çıktığını kaydetti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 858'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 543 bin 119'a ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 160 bin 554 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 12 şehrin "kırmızı", 39 şehrin de "turuncu" olarak belirlendiğini ve buralara giriş-çıkışların yasaklandığını sözlerine ekledi.

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