İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi

AA 26 Mart 2020 Perşembe 12:45 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 13:14

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 157 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 234'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 389 artarak 29 bin 406'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 10 bin 457 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19, ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde ortaya çıkmış daha sonra ülke geneline yayılmıştı.