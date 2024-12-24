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Dünya

İran'da sosyal medya yasağı aşamalı olarak kaldırılıyor

İran'da zaman zaman uygulanan ve Mahsa Emini'nin 2022 yılında polis gözetiminde hayatını kaybetmesi sonrası genişletilen sosyal medya yasağı aşamalı olarak kaldırılıyor.

AA24 Aralık 2024 Salı 20:10 - Güncelleme:
İran'da sosyal medya yasağı aşamalı olarak kaldırılıyor
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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanı Settar Haşimi ülkede uygulanan sosyal medya yasağının aşamalı kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Haşimi, bugün gerçekleştirilen Sosyal Medya Yüksek Kurulu Toplantısı'nın çok iyi geçtiğini belirterek, "halkın uluslararası imkanlara ulaşması için WhatsApp ve Google Play platformlarına uygulanan yasağın kaldırıldığını" ifade etti.

İran, sosyal medya gruplarında organize olunduğu ve devlete karşı faaliyetler yürütüldüğü gerekçesiyle Telegram'ı da yasaklamıştı.

WHATSAPP, X, INSTAGRAM YASAKLANMIŞTI

Başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle Eylül 2022'de Mahsa Emini'nin gözaltına alınıp polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösterilerin büyümesi üzerine ülkede WhatsApp, X, Instagram gibi sosyal medya platformları ile VPN programlarının indirildiği Google Play platformu yasaklanmıştı.

Özellikle Google Play'in yasaklanması İranlı program yazılımcıları tarafından çokça eleştirilmiş yazılım dünyasından elde edilen payın düşmesine neden olduğu ifade edilmişti.

Mesajlaşma programlarının yasaklanması ile İranlı yetkililer yerli yazılımların kullanılması çağrısında bulunmuştu. İranlılar ise yerli yazılımlarda güvenlik sorunlarının fazla olduğunu ileri sürerek kullanmaya sıcak bakmamıştı.

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