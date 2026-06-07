Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine ateşkesi ihlal ederek düzenlediği hava saldırısı, İran'dan sert tepki aldı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla soykırımcı İsrail'e açık bir tehdit mesajı iletti. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı ve bölgede gerilim yeniden tırmandı.

REZAİ'DEN SOYKIRIMCI İSRAİL'E 'TERBİYE' UYARISI

Rezai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'i uyardı.

Soykırımcı İsrail'i "terbiye" etmeleri gerektiğini savunan Rezai, "Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz. Bu akşam işgal altındaki toprakların (İsrail) gökyüzünü görün." ifadelerini kullandı.

DAHİYE SALDIRISINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.