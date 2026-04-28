  • İran'da ''Starlink ile casusluk'' iddiası: Gözaltına alındılar
Dünya

İran'da ''Starlink ile casusluk'' iddiası: Gözaltına alındılar

İran'da Starlink cihazları aracılığıyla istihbarat servislerine hassas bilgi ve görüntü gönderdiği iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı.

IHA28 Nisan 2026 Salı 14:21
İran'da casusluk operasyonları sürüyor. Başkent Tahran'ın Yusef Abad bölgesinde Starlink cihazı bulduğu tespit edilen bir konuta baskın düzenlendi. Tahran polisi, konutun "casusluk faaliyetleri için üs olarak kullanıldığını" tespit ettiklerini bildirdi. Açıklamaya göre, Starlink cihazları aracılığıyla istihbarat servislerine hassas bilgi ve görüntü gönderdiği iddia edilen şüpheliler, gözaltına alındı.

Tahran Metropolitan Polis Komutanlığı Bilgi Merkezi, "Şüpheliler, casusluk faaliyetlerinde üs olarak kullanılan bir daire kiraladı ve Starlink uydu interneti dahil gelişmiş iletişim ekipmanları kullanarak yurt dışındaki istihbarat servisleri ve düşman ağlara bilgi iletti" açıklamasını yaptı.

ŞİRAZ'DA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İran'ın Şiraz şehrinde düzenlenen başka bir operasyonda da "önemli ve hassas bölgelerden mesaj, görüntü ve video göndererek düşman ağlarla iş birliği yaptığı" iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski kocasını sokak ortasında kaskla dövdü! Küfürler savuran kadının sebebi hayrete uğrattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
