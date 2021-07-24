İran'da su kesintilerine karşı protestoların devam ettiği Huzistan eyaletinde elektrik ve internet de kesildi

AA 24 Temmuz 2021 Cumartesi 11:28 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 11:29

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 102 kişinin isimlerini yayınladı.

Buna göre, 16 yaşlarındaki iki çocuk da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. HRANA ayrıca, gösterilerde bugüne dek en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti. İranlı yetkililer ise 5 göstericinin ve bir polisin "provokatör grupların" açtığı ateş sonucunda hayatını kaybettiğini savunuyor.

Öte yandan ülke medyasına yansıyan haberlerde, gösterilerin 9 gecedir devam ettiği Huzistan eyaletinin birçok noktasında mobil ve sabit internetin kesildiği bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Küresel internet erişimini izleyen "Netblocks" ise Huzistan eyaletindeki protestoların ardından İran'da yaygın internet kesintilerinin meydana geldiğini duyurdu.

İran'ın "Peyam-i Ma" gazetesi ise internet kesintilerine dair haberleri Huzistan Telekomünikasyon Şirketi Halkla İlişkiler Müdürlüğünden doğrulayarak "internet kesintilerinin teknik bir arızadan kaynaklandığını ve yetkililerin sorunu çözmek için çabaladığını" duyurdu.

- BÖLGEYİ ZİYARET EDEN CUMHURBAŞKANI BİRİNCİ YARDIMCISI CİHANGİRİ'YE TEPKİ

Bu arada Huzistan'daki Arap aşiretlerin liderleriyle bir araya gelmek için bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Ahvaz'daki aşiret liderleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Ahvaz kentinde Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir tesiste düzenlenen toplantıda Cihangiri ile bir araya gelen Arap liderler, "vaatlerden bıktıklarını ve hükümetin sorunu çözmek için harekete geçmesini beklediklerini" belirtti.

Cihangiri'nin yanı sıra Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin bölgedeki su krizini çözmek için sürdürülen çalışmaları incelemek üzere Huzistan'a gittiği bildirildi.

- İRANLI SANATÇILARDAN TEPKİLER SÜRÜYOR

Sinema Evi ve Yazarlar Derneği gibi sanatçı derneklerinin yanı sıra Humayun Şeceriyan ve Hüseyin Alizade gibi ünlü isimlerin kayıtsız kalmadığı Huzistan'daki duruma ülkenin önde gelen sanatçılarından tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak dünyaca ünlü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi, sosyal medya hesabından paylaştığı "Dinle" başlıklı mesajında, "itiraz çığlıklarına kurşunlar ve tutuklamayla cevap veriliyor" ifadeleriyle Huzistan'da yaşananlara tepki gösterdi.

- HUZİSTAN'DAKİ SU KESİNTİLERİNE KARŞI PROTESTOLAR

Huzistan eyaletinin önemli su kaynaklarından "Hur'ul-Azim" göletlerinin ve Kerhe Nehri'nin kuruması ve Karun Nehri'nden başka bölgelere su transferi için hazırlanan projeye izin verilmesinin ardından ortaya çıkan içme suyuna erişim sorunu nedeniyle Hamidiye, Bostan, Şadegan, Şuş, Danyal ve Mahşehr kentlerinde 15 Temmuz'da başlayan ve 9 gecedir devam eden gösterilerde güvenlik güçleri ile göstericiler karşı karşıya gelmişti.

İranlı yetkililer hayatını kaybeden göstericilerin "provokatör grupların" açtığı ateş sonucu öldüğünü iddia ediyor. Aktivistler ise yaşamını yitiren göstericilerin, güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü savunuyor.

Bölgedeki su sorununun çözümü için hükümet ve yargı yetkilileri tarafından ayrı ayrı çalışma grupları oluşturulmuş ve yetkililerin bölgeye gönderildiği bildirilmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise dün yaptığı bir konuşmada, "İnsanlar rahatsızlığını dile getirdi ancak kimse onları suçlayamaz. Çünkü Huzistan'ın sıcak ikliminde su sorunu küçük bir sorun değildir." ifadelerini kullanarak bölgedeki su sorunun bir an önce çözülmesini istemişti.

İran son haftalarda ülke genelinde yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle de başta Tahran olmak üzere gösterilere sahne olmuştu.

