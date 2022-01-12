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Dünya

İran'da su sorunu! Umman Denizi'nden transfer edecek

İran Meclisi, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletindeki su sorununu ortadan kaldırmak için Umman Denizi'nden bölgeye su transferini öngören projeye nihai onayı verdi.

AA12 Ocak 2022 Çarşamba 12:02 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 12:02
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Umman Denizi'nden Sistan-Beluçistan eyaletine su transferi yapılmasını öngören proje, milletvekillerinin oyuna sunuldu.

Proje Mecliste 31 ret ve 7 çekimser oya karşılık 170 evet oyuyla kabul edildi.

Meclisten nihai onayın çıktığı projeye göre, Umman Denizi'nden çıkarılan suyun tuzdan arıtılarak içme suyuna dönüştürülmesi planlanıyor.

Proje kapsamında suyun çıkarılması, tuzdan arındırılması ve su transferinin yapılması için ihtiyaç duyulan yerli veya yabancı yatırımların sağlanmasında Enerji Bakanlığı ile Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı yetkilendirildi.

Sünnilerin yoğun nüfusa sahip olduğu ve ülkenin en mahrum bölgesi olarak bilinen Sistan-Beluçistan eyaleti, Umman Denizi kıyısında bulunuyor.

- İRAN'DA KURAKLIK VE SU SORUNU

İran'da kuraklık, yer altı sularının yok olması ve bazı uzmanlara göre hatalı uygulanan su politikaları nedeniyle son yıllarda ülkenin çeşitli noktalarında susuzluk yaşanıyor.

Su sorunu tarımı olumsuz etkilerken geçimini çiftçilik yaparak sağlayan bölge halkının da kent merkezlerine göç etmesine neden oluyor.

Ülkenin farklı kentlerinde zaman zaman protestolara yol açan su sorunu, Aralık 2018'de ise 18 milletvekilinin istifasına neden olmuştu.

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