ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri müdahale planından geri adım atmasında, Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Katar ve Umman'ın yoğun diplomatik girişimleri etkili oldu. Trump, daha önce İran'da süren protestolarda ölümcül güç kullanılması halinde askeri müdahalede bulunacağını açıklamıştı. Ancak son gelişmeler, ABD yönetiminin bu yöndeki kararını şimdilik askıya aldığını gösteriyor. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, özellikle Türkiye ve Körfez ülkelerinin Washington'a yaptığı uyarılar, Trump'ın saldırı kararını gözden geçirmesinde önemli rol oynadı.

TÜRKİYE VE BÖLGE ÜLKELERİ TRUMP'I UYARDI

Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Umman, ABD'nin İran'a yönelik olası bir hava saldırısının Orta Doğu genelinde büyük çaplı ve kontrolü zor bir çatışmaya yol açabileceği yönünde Trump'ı uyardı. Bu ülkeler, Washington'a askeri bir müdahalenin bölgeyi istikrarsızlaştırabileceğini ve geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini iletti. ABD'nin müttefiki olan bu ülkelerden gelen bu tür diplomatik uyarıların, Trump'ın çarşamba gecesi için planlanan askeri harekattan vazgeçmesinde etkili olduğu belirtiliyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan'ın, Perşembe günü İran, Umman ve Türkiye'deki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptığı da haberde öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

İRAN İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

İran'da devam eden protestolar sırasında yaşanan can kayıpları da bölgedeki gerilimi artırdı. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülkede toplam 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu yüksek sayı, hem uluslararası kamuoyunda hem de bölge ülkelerinde endişeye yol açtı. ABD'nin olası bir saldırısının, zaten hassas olan Orta Doğu'da daha büyük bir insani krize neden olabileceği değerlendirmesi, diplomatik girişimlerin hız kazanmasına sebep oldu. Sonuç olarak, Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerin diplomasi trafiği, ABD'nin askeri adımlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Yaşanan gelişmeler, Orta Doğu'da diplomatik girişimlerin ve bölgesel iş birliğinin, askeri seçeneklerin önüne geçebileceğini bir kez daha gösterdi. Türkiye ve diğer bölge ülkelerinin uyarıları, ABD'nin İran'a yönelik tutumunda belirleyici bir rol oynadı.