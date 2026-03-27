İran'da sürpriz tablo: BM ''göç dalgası'' raporunu açıkladı

Brennan, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Şubatın sonlarından bu yana Orta Doğu'daki çatışmanın, bölgedeki insan hareketliliği ve yer değiştirmeyi etkilemeye devam ettiğini belirten Brennan, "Artan bölgesel gerilimlere rağmen İran çevresindeki sınır ötesi hareketlilik istikrarlı kaldı ve ülkeden (dışarıya dönük) hareketlerde ani bir artış veya olağan dışı çıkışlar gözlemlenmedi." dedi.

1-23 Mart döneminde İran'dan Afganistan'a 97 bin 527, Pakistan'a 7 bin 542 kişinin gittiğini aktaran Brennan, Afganistan'dan İran'a ise 32 bin 576 kişinin geldiğini belirtti.

Brennan, komşu ülkelerin, İran'dan ayrılan üçüncü ülke vatandaşlarının sayısında artış yaşadığını kaydetti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.