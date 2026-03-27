İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4671
  • EURO
    51,3556
  • ALTIN
    6504.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da sürpriz tablo: BM ''göç dalgası'' raporunu açıkladı
Dünya

İran'da sürpriz tablo: BM ''göç dalgası'' raporunu açıkladı

Uluslararası Göç Örgütü danışmanı Zoe Brennan, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla tırmanan krize rağmen İran'dan kitlesel göç yaşanmadığını açıkladı. Sınır hareketliliğinin ise “istikrarlı” seyrini koruduğu belirtildi.

AA27 Mart 2026 Cuma 18:09
İran'da sürpriz tablo: BM ''göç dalgası'' raporunu açıkladı
ABONE OL

Brennan, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Şubatın sonlarından bu yana Orta Doğu'daki çatışmanın, bölgedeki insan hareketliliği ve yer değiştirmeyi etkilemeye devam ettiğini belirten Brennan, "Artan bölgesel gerilimlere rağmen İran çevresindeki sınır ötesi hareketlilik istikrarlı kaldı ve ülkeden (dışarıya dönük) hareketlerde ani bir artış veya olağan dışı çıkışlar gözlemlenmedi." dedi.

1-23 Mart döneminde İran'dan Afganistan'a 97 bin 527, Pakistan'a 7 bin 542 kişinin gittiğini aktaran Brennan, Afganistan'dan İran'a ise 32 bin 576 kişinin geldiğini belirtti.

Brennan, komşu ülkelerin, İran'dan ayrılan üçüncü ülke vatandaşlarının sayısında artış yaşadığını kaydetti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.