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Dünya

İran'da 42 milyon Telegram hesabının bilgileri internete sızdırıldı

İran'daki en popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın 42 milyon kullanıcısının hesap bilgileri internete sızdırıldı.

AA31 Mart 2020 Salı 17:22 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 17:22
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülkede 2018'de erişim engeli getirilen Telegram'ın gayriresmi versiyonlarını kullanan 42 milyon kullanıcının telefon numarası ve kullanıcı adı gibi bilgileri bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilerek internette yayımlandı.

İran Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Emir Nazımi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, bilgilerin, bilgisayar korsanlarına ait olduğu düşünülen "Şikar" (Av) internet sitesi tarafından sızdırıldığını belirtti.

İnternet sitesinin "Respina" adlı sunucu şirketten hizmet aldığının tespit edildiğini aktaran Nazımi, olayın savcılık soruşturması için adli mercilere rapor edileceğini ifade etti.

Nazımi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına bağlı Siber Koordinasyon ve Yardım Yönetimi Merkezi tarafından Aralık 2017'de yayımlanan raporda, üçüncü parti gayriresmi uygulamaların güvenlik sorunlarına yol açacağı şeklinde uyarıda bulunulduğunu hatırlattı.

İran'da Nisan 2018'de Telegram'ın yasaklanmasıyla kullanıcıların bir kısmı filtre kırıcı programlara yönelmiş, bir kısmı da "Hotgram" ve Telegram Talayi" gibi uygulamanın gayriresmi versiyonlarını kullanmaya başlamıştı.

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