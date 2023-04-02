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Dünya

İran'da tepki çeken olay! Saldıran da saldırıya uğrayan 2 kadın da tutuklandı

İran'da bir markette alışveriş yapan iki kadınla başörtüsü takmadıkları gerekçesiyle tartışan ve başlarına yoğurt döken bir kişi ile başörtü kurallarını ihlal ettiği belirtilen söz konusu iki kadın hakkında tutuklama kararı verildi.

AA2 Nisan 2023 Pazar 08:08 - Güncelleme:
İran'da tepki çeken olay! Saldıran da saldırıya uğrayan 2 kadın da tutuklandı
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Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İranlı bir adam, markette alışveriş yaptıkları sırada anne ile kızı olduğu söylenen kadınlarla "başörtüsü takmadıkları" gerekçesiyle tartışmaya başlıyor.

Görüntülerde, tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı yoğurt kabını iki kadının kafasına döken adamın dükkan sahibi tarafından tartaklanarak dışarı atıldığı görülüyor.

Ülkede tepki çeken görüntülerin ardından yetkililerden konuya ilişkin açıklama geldi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, olayın meydana geldiği Rezevi Horasan eyaletine bağlı Torkebe kenti savcılığından yapılan açıklamada, "toplum içinde başörtüsünü açan iki kadın ile bu iki kadına uygun olmayan şekilde müdahale ederek, fiilen hakaret ve kamu düzenini bozma suçlarını işleyen bir adam hakkında tutuklama kararı alındığı" belirtildi.

Açıklamada, olayın yaşandığı dükkanın sahibinin de kadınların dükkana uygun başörtüsü takmadan girmesine izin verdiği için resmi uyarı aldığı aktarıldı.

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