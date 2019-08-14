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İran'da trafik kazalarında günde 46 kişi ölüyor

İran Emniyeti Trafik Şube Müdürü, ülkede meydana gelen trafik kazalarında her gün ortalama 46 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek otomotiv üreticilerinden güvenli araç üretmelerini istedi.

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İran Emniyeti Trafik Şube Müdürü Kemal Hadiyanfer, ülkede meydana gelen trafik kazalarında her gün ortalama 46 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek otomotiv üreticilerinden güvenli araç üretmelerini istedi.
 
Hadiyanfer, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İran'daki trafik kazaları ve otomobillerin kalitesiyle ilgili bilgi verdi.
 
İran'da günde ortalama 46 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini aktaran Hadiyanfer, yıllar içinde kazaların azalmadığını aksine arttığını ve hayatını kaybedenlerin yüzde 27'sinin yayalardan oluştuğunu söyledi.
 
Otoyollardaki 2 bin güvenlik kamerasının yüzde 49'unun arızalı olduğunu dile getiren Hadiyanfer, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığının 2 bin yeni kamera sözü verdiğini ifade etti.
 
Hadiyanfer ayrıca ülkedeki 11 milyon 500 bin motosikletten 6 milyonunun plakasız olması, 4 milyon kişinin de ehliyetsiz motosiklet kullanmasının trafikte önemli bir sorun oluşturduğuna dikkati çekti.
 
'OTOMOTİVCİLER UCUZ VE GÜVENLİ ARAÇ ÜRETMELİDİR'
 
Trafik Şube Müdürü Hadiyanfer, araçların kalitesinin artırılmasına ilişkin ise İran'daki önde gelen otomotiv şirketi SAIPA'nın ürettiği Pride model otomobillere yeni yıldan itibaren trafiğe çıkış izni verilmemesi ve üretiminin durdurulması gerektiğini savundu.
 
Bu yöndeki taleplerini ilgili birimlere ulaştırdıklarını aktaran Hadiyanfer, "Otomotiv üreticileri dar gelirli vatandaşlar için ucuz ve güvenli araç üretmeli. Ucuz araç üretemiyorlarsa daha güvenli olan otomobillerin fiyatlarını indirsinler. Bu şekilde yoksul kesimler de güvenli otomobillere binebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Hayalindeki cipi kartonla yapıp trafiğe çıktı

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