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Dünya

İran'da Trump'a cevap: Somut adımlar gerekiyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile bir anlaşma sağlamanın 'güzel' olacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin, “Bu tür sözler yeterli değil. Gereken güvenin sağlanması için somut adımlar atılması gerekiyor” dedi. Arakçi, Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin farklı ülkelere yerleştirilmesi önerisini “İsrailliler Grönland'a gönderilsin” ifadesiyle eleştirdi.

IHA28 Ocak 2025 Salı 13:47 - Güncelleme:
İran'da Trump'a cevap: Somut adımlar gerekiyor
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'daki nükleer tesislere saldırı düzenlemesine gerek kalmadan bir anlaşma sağlanmasının güzel olacağına ilişkin açıklamasına İran'dan cevap geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Bu tür sözler yeterli değil. Mevcut durum geçmişe göre oldukça karmaşık ve zorlu. Gereken güvenin sağlanması için somut adımlar atılması gerekiyor" dedi. Trump'ın 2018 yılında ABD'yi nükleer anlaşmadan çekerek yaptırımları yeniden uyguladığını hatırlatan Arakçi, nükleer tesislere yönelik tehditlere de sert tepki gösterdi. Arakçi, "Tesislerimize yapılacak herhangi bir saldırıya anında ve kararlılıkla yanıt veririz. Ancak kimsenin bu kadar çılgın bir adım atacağını sanmıyorum. Aksi halde bölge büyük bir felakete sürüklenir" ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERE İÇİN GÜVEN ŞART"

Trump'ın müzakerelere açık olunduğuna ilişkin açıklamalarını değerlendiren Arakçi, "Biz her zaman diyaloğa açık olduk. Ancak 2015 nükleer anlaşmasında yaşananlar, güvenimizi sarstı. Yeni müzakerelerin başlaması için ciddi ve güven artırıcı adımlar gerekiyor. Sadece güzel olur denilmesi yeterli olmaz" şeklinde konuştu. Arakçi, mantıklı bir teklif sunulması halinde bu durumu değerlendirebileceklerini belirterek, "Biz her teklifi reddetmiyoruz. Somut bir öneri gelirse kararımızı veririz" diye konuştu.

"İSRAİLLİLER GRÖNLAND'A GÖNDERİLSİN"

Trump'ın Gazze'ye yönelik, bölge sakinlerinin geçici olarak başka ülkelere yerleştirilmesi önerisini alaycı bir şekilde eleştiren Arakçi, "Benim farklı bir önerim var. Filistinliler yerine İsrailliler başka yerlere gönderilsin, hatta Grönland'a taşınsın. Böylece bir taşla iki kuş vurulmuş olur" dedi.

İsrail'le yaşanan çatışmaların bölgedeki direniş gruplarına etkisini değerlendiren Arakçi, "Hamas ve Hizbullah zarar gördü. Ancak aynı zamanda kendilerini yeniden yapılandırıyorlar. Çünkü daha önce de söylediğim gibi bu, bir düşünce hareketi, bir fikir, bir hedef ve bir idealdir. Her zaman var olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

"İRAN'IN BİR ANLAŞMA SAĞLAMASINI UMUYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz perşembe günü ABD'nin İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırısını destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin soruya verdiği cevapta, "Bu soruya açıkça cevap vermeyeceğim. Ne olacağını görmek gerekiyor. Önümüzdeki günlerde çeşitli kişilerle görüşeceğim. Umarım bu mesele, endişelenmeye gerek kalmadan çözülür. Daha ileri adımlar atılmadan çözülebilmesi gerçekten iyi olacaktır. İran'ın bir anlaşma yapmasını umuyoruz, eğer anlaşma yapmazlarsa da sorun değil" ifadelerini kullanmıştı.

Trump daha önce yaptığı bir açıklamada, Grönland'ın ABD'nin kontrolüne geçmesi gerektiğini söylemişti. Trump ayrıca Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

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