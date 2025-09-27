İSTANBUL 22°C / 16°C
Dünya

İran'da Türkçe krizi! Pezeşkiyan'ın konuşması çıldırttı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bir üniversitede katıldığı konferansta Türkçe konuşunca mollaların tepkisiyle karşılaştı. Pezeşkiyan mollalardan birine “otur yerine” diyerek çıkıştı. Tartışma sırasında mollalar da Türkçe konuşmaya başladı.

HABER MERKEZİ27 Eylül 2025 Cumartesi 11:37 - Güncelleme:
İran'da Türkçe krizi! Pezeşkiyan'ın konuşması çıldırttı
ABONE OL

İran'da yaşanan "Türkçe" krizi sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, bir üniversitede konferansa katıldığı görüldü.

Pezeşkiyan, konuşmasını Türkçe yapınca salonda bulunan mollaların sert tepkisiyle karşılaştı.

Tartışmanın devamında mollaların da Türkçe konuşmaya başladığı anlar görüntülerde yer aldı.

"OTUR YERİNE"

Pezeşkiyan, kendisine tepki gösteren mollalardan birine "otur yerine" diye çıkıştı.

Daha sonra Pezeşkiyan, sahneye çıkarak eline mikrofon alıp, Türkçe konuşmaya devam etti.

Bu sırada izleyiciler arasında Pezeşkiyan'a tepki gösteren bir kişi, güvenlik tarafından dışarı çıkarıldı.

