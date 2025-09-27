İran'da yaşanan "Türkçe" krizi sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, bir üniversitede konferansa katıldığı görüldü.

Pezeşkiyan, konuşmasını Türkçe yapınca salonda bulunan mollaların sert tepkisiyle karşılaştı.

Tartışmanın devamında mollaların da Türkçe konuşmaya başladığı anlar görüntülerde yer aldı.

Pezeşkiyan, kendisine tepki gösteren mollalardan birine "otur yerine" diye çıkıştı.

Daha sonra Pezeşkiyan, sahneye çıkarak eline mikrofon alıp, Türkçe konuşmaya devam etti.

Bu sırada izleyiciler arasında Pezeşkiyan'a tepki gösteren bir kişi, güvenlik tarafından dışarı çıkarıldı.

