1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
  • Dünya
  • İran'da üst düzey kayıplar sürüyor! Şemhani ve Musevi öldü
İran'da üst düzey kayıplar sürüyor! Şemhani ve Musevi öldü

Hamaney'in hayatını kaybettiği ABD-İsrail saldırılarında üst düzey askeri yetkililerin de öldürüldüğü doğrulandı. İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve Devrim Muhafızları Komutanı Pakpur'un öldüğü açıklandı.

AA1 Mart 2026 Pazar 10:12 - Güncelleme:
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, "Savunma Konseyi toplantısı sırasında, ABD-İsrail saldırılarında, Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade hayatını kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Saldırılarda hayatını kaybeden diğer komutanların isimlerinin daha sonra ilan edileceği kaydedildi.

