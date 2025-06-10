İran'da yakalanan DEAŞ militanları idam edildi

İran'da 2018 yılında ülkenin batısında yakalanan ve Tahran Devrim Mahkemesi tarafından idam cezasına çarptırılan 9 DAEŞ terör örgütü üyesinin cezası infaz edildi. İran Yargı Erki tarafından yapılan açıklamada, yakalanmalarının ardından yargı süreci tamamlandıktan sonra idam edilen DEAŞ üyelerinin 27 Ocak 2018 tarihinde ülkenin batısından İran'a sızdığı ve sınır bölgeleri ile şehir merkezlerinde terör saldırıları düzenleme hazırlığında oldukları kaydedildi. Ayrıca güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla söz konusu gruba yönelik müdahale gerçekleştirildiği ve yaşanan çatışmada çok sayıda DAEŞ üyesi ile üç İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, 2018 yılında ülkenin batısında DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuştu. Pakpur açıklamasında, "DEAŞ, bazı üyelerini İran'a göndererek ülkenin sınır ve merkez şehirlerinde halka yönelik terör saldırıları planlamıştı. Ancak bu kişiler, İran güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından izlenerek yakalandı. Çıkan çatışmada ise 3 İranlı asker hayatını kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.