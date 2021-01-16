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Dünya

İran'da yaşanan depremde 80 ev zarar gördü

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 80 köy evinin zarar gördüğü açıklandı.

AA16 Ocak 2021 Cumartesi 10:54 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 10:54
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, gece yaşanan deprem sırasında panikle kaçmaya çalışan 1 kişi yaralandı, bazı köylerin su ve elektrik altyapısında çeşitli sorunlar meydana geldi.

Depremde 80 köy evinin zarar gördüğü, İran Kızılayının depremzedeler için çadır, battaniye gibi yardım malzemeleri temin ettiği aktarıldı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Bender Lenge ilçesinin Kong bölgesi olan 5,5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 01.01'de kaydedildiğini açıklamıştı.

Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletini sarsan depremin çevre yerleşim yerlerinde de hissedildiği bildirilmişti.

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