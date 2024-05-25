İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Erdebil eyaleti Havalimanları Genel Müdürü Muhammed Kasabi, Tahran'dan Tebriz'e gitmek üzere havalanan yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle Erdebil'e inmek zorunda kaldığını açıkladı.

Olayda can kaybı yaşanmadığını ancak zorunlu inişin ardından 4 kişide şiddetli mide bulantısı, baş ağrısı ve kulak ağrısı şikayetleri olduğunu aktaran Kasabi, bu yolcuların ayakta tedavi edildiklerini belirtti.

İranlı yetkili, teknik arıza ve olayın ayrıntıları hakkında daha fazla açıklama yapmadı.



Erdebil Sağlık Bilimleri Üniversitesi ise durumun bildirilmesinin ardından olay yerine 7 ambulans ile bir ambulans otobüsü gönderildiğini ve hastanelerin alarm durumuna geçirildiğini açıkladı.

Acil iniş yapan yolcu uçağının İran Air'e ait Fokker-100 tipi uçak olduğu bilgisi verildi.

ABD'nin tek taraflı yaptırımları İran'da sivil havacılık sektörüne büyük zarar veriyor. Yaptırımlar nedeniyle eskiyen uçak filosunu yenileyemeyen İran, uçak parçası ithal etmekte de büyük zorluk yaşıyor.



Bu nedenle ülkedeki uçuşlarda zaman zaman teknik arızalar ve kazalar meydana geliyor.

Hollanda yapımı Fokker-100 yolcu uçağının üretimi 1998'de durdurulmuştu.

