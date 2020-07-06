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Dünya

İran'da yük gemisinde yangın çıktı

İran'daki Bushehr kenti limanında bir yük gemisinde yangın çıktı. Söndürme çalışmaları devam ederken, yangının diğer teknelere sıçrayabileceği ifade edildi.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:16 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:16
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