İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2025 Salı / 4 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5749
  • EURO
    46,9681
  • ALTIN
    4332.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da yüksek sıcaklık alarmı: Devlet daireleri tatil edildi
Dünya

İran'da yüksek sıcaklık alarmı: Devlet daireleri tatil edildi

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle Buşehr ve Loristan'ın ardından Yezd eyaletinde de kamu kurumları yarın için tatil edildi.

AA29 Temmuz 2025 Salı 14:08 - Güncelleme:
İran'da yüksek sıcaklık alarmı: Devlet daireleri tatil edildi
ABONE OL

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yezd Vali Yardımcısı Muhammed Ali Şah Hüseyni, konuya ilişkin bilgi verdi.

Hüseyni, "Şiddetli sıcakların devam etmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla yarın tüm kamu ve eğitim kurumları tatil edilmiştir." dedi.

İranlı yetkili, sağlık kuruluşları, acil yardım birimleri ve banka şubelerinin bu karardan muaf tutulduğunu kaydetti.

İran'ın Buşehr ve Loristan eyaletlerinde hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aşacağı uyarısının ardından bu kentlerde kamu kurumlarının 29-30 Temmuz günlerinde tatil edildiği duyurulmuştu.

Bugünlerde aşırı sıcakların hüküm sürdüğü ülkede, aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu 14 eyalette yüksek enerji tüketiminin önüne geçilmesi amacıyla 23 Temmuz'da kamu kurumları tatil edilmişti.

Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek için son günlerde farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.

İran'da havaların ısınmasıyla birlikte enerji tasarrufu uygulamaları yaygınlaşmış durumda.

Sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaştığı bu günlerde kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor. Böylece konutlarda yaşanabilecek olası elektrik kesintilerini önlemek ve halkın enerjiye erişimini kesintisiz sağlaması amaçlanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.