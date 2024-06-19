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Dünya

İran'daki anketlere göre, seçim yarışında Kalibaf önde!

İran'da bir sosyal araştırma merkezinin gerçekleştirdiği ankete göre, 28 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde yarışın ilk sırasında yüzde 34 ile Muhammed Bakır Kalibaf yer alırken ikinci sırayı yüzde 21'er oyla Mesud Pezeşkiyan ile Said Celili paylaştı.

AA19 Haziran 2024 Çarşamba 14:37 - Güncelleme:
İran'daki anketlere göre, seçim yarışında Kalibaf önde!
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İran'ın Meşhed kenti merkezli sosyal araştırma ve veri analizi merkezi "Shenakht", 13-15 Haziran'da ülke genelinde 18 yaş üstü 1000 kişiyle telefonda gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasının sonuçlarını yayınladı.

Vatandaşlara oy haklarını hangi aday lehine kullanacaklarının sorulduğu ankette, hiçbir aday cumhurbaşkanı olabilmek için gerekli yüzde 50+1 oyu sağlayamadı.

Katılımcıların tümü baz alındığında oy hakkını kullanacağını belirtenlerin oranı yüzde 52,1; sandığa gitmeyeceğini ifade edenlerin yüzde 29,2 ve oy verip vermeme konusunda karar vermediğini söyleyenlerin oranı da yüzde 18,7 oldu.

Seçimlere katılacağını belirtenler arasında katılımcıların yüzde 34'ü muhafazakar aday Meclis Başkanı Kalibaf'ı destekleyeceğini belirtti.

Reformistlerin tek adayı Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan ile eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Celili ankette ikinci sırayı paylaştı.

Ankete göre, bu iki adayın oy oranları yüzde 21 oldu.

Diğer adaylardan Emir Hüseyin Kadızadehaşimi yüzde 2, Mustafa Purmuhammedi yüzde 1 ve Ali Rıza Zakani de yüzde 1'de kaldı.

Oy kullanacağını belirtenlerin yüzde 16'sı henüz hangi adayı destekleyeceğine dair karar vermediğini belirtirken yüzde 4'ü ise cevap vermedi.

İran'da 28 Haziran'da yapılacak seçimlerde reformist kanatta tek aday Mesud Pezeşkiyan yer alırken muhafazakarlar Muhammed Bakır Kalibaf, Said Celili, Emir Hüseyin Kadızadehaşimi, Ali Rıza Zakani ile Mustafa Purmuhammedi tarafından temsil ediliyor.

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