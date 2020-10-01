İran'daki Azerilerden destek gösterisi

AA 01 Ekim 2020 Perşembe 19:20 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 19:20

İran'ın başkenti Tahran ile Türklerin yoğun olduğu Tebriz, Erdebil ve Urumiye kentlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıyı kınamak ve Azerbaycan'a destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Başkent Tahran'ın İmam Hüseyin Meydanı'na çıkan caddelerde bir araya gelen göstericiler, Azerbaycan'a destek sloganları atarak Ermenistan bayrağı yaktı.

Tebriz'in kent merkezindeki Şeriati Caddesi ve Rasta Bazar Meydanı'nda düzenlenen gösteride de binlerce İran Azerisi, "Karabağ bizimdir, bizim kalacak" sloganları atarak Ermenistan ile İran arasındaki sınır kapısının kapatılmasını istedi.

Polis Tebriz'deki gösteriye müdahale ederken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde plastik mermi kullandığı görülüyor.

Erdebil ve Urumiye kentlerinde de yoğun güvenlik önlemleri alan polis, göstericilerin toplanmasına ve yürüyüş yapmasına izin vermedi.