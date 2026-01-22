İSTANBUL 13°C / 6°C
Dünya

İran'daki gösteriler! Pezeşkiyan: Acı tecrübelerden ders çıkarılmalı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede binlerce kişinin hayatını kaybettiği son şiddet olaylarında yaşadıkları 'acı tecrübelerden ders çıkarılmasının ve zayıf noktaların tespit edilerek giderilmesinin geleceğin inşası açısından önemli olduğunu' söyledi.

22 Ocak 2026 Perşembe 23:37
İran'daki gösteriler! Pezeşkiyan: Acı tecrübelerden ders çıkarılmalı
Pezeşkiyan, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında yaşanan can kayıplarına ilişkin yazılı bir mesaj yayımladı.

Protestoların halkın doğal hakkı olduğunu ancak şiddet olaylarının protestolardan farklı olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Bugün kaybedilen tüm canlar için yas tutuyor ve bu günlerde büyük acılar çeken her bir vatandaşımızla dayanışma içindeyim. Protesto, vatandaşların doğal hakkıdır ve hükümet halkın sesini dinlemeyi görev bilir." ifadelerini kullandı.

İSRAİL VE ABD'YE TEPKİ

Yaşanan olayları "Amerikan Siyonist komplosu" olarak niteleyen Pezeşkiyan, İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te ülkeye saldırılarında bu ülkelerin aldığı "yenilginin haince bir intikamı" olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, "12 günlük savaşta binlerce kadın, erkek, genç, çocuk, bilim insanı ve komutanın kanına bulanan eller bugün farklı bir şekilde yeniden ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan, olaylar sonrasında yapılan tutuklamalarla ilgili durum ve suçlamaların incelenmesinde azami özen gösterileceğini belirtti.

Mesajında, yaşanan "acı tecrübelerden ders çıkarılmasının ve zayıf noktaların tespit edilerek giderilmesinin geleceğin inşası açısından önemli olduğunu" vurgulayan Pezeşkiyan, ülkesinin "birlik ve beraberlik halinde İran Dini Lideri Ali Hamaney'in rehberliğinde sağlam bir gelecek inşa edeceğini" ifade etti.

