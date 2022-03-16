İran'daki kutlamalarda 13 kişi öldü, 814 kişi yaralandı

IHA 16 Mart 2022 Çarşamba 02:45 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 02:46

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Cafer Miyadefer yaptığı açıklamada, Nevruz Bayramı öncesi kutlanan "Çarşamba Suri" kutlamalarına ilişkin detaylara değindi. Yapılan kutlamalarda şu ana kadar 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 814 kişinin de yaralandığını belirten Miyadefer, yaralananlar arasında uzuvlarını kaybedenlerin olduğunu, 345 kişinin vücudunda yanıklar oluştuğunu ve 20 kişinin de yoğun bakıma kaldırıldığını kaydetti. Ayrıca İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir havai fişek mağazasında, kutlamalar sırasında kullanılan patlayıcılar nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Tahran'da bir ara mahallede yapılan kutlamalarda ise bir ağaç ateşe verildi.

Öte yandan İran'da geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 900 kişi ise yaralanmıştı. İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekler ve maytaplar patlatıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlıyor.