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Dünya

İran'daki Meclis seçimlerinde oy verme süresi uzatıldı

İran Seçim Merkezi, 11. Dönem Meclis seçimlerinde oy verme süresini iki saat uzattı.

AA21 Şubat 2020 Cuma18:19 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 18:19

Ülke genelinde TSİ 07.30'da başlayan ve 17.30'da sona ereceği duyurulan oy verme işleminin 19.30'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca ihtiyaç görülmesi halinde bu sürenin 23.30'a kadar da uzatılabileceği belirtildi.

İran'da 11. Dönem Meclis seçimleri ve 5. Dönem Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için oy verme işlemi TSİ 07.30'da başlamıştı. Ülkede 57 milyon 918 bin kayıtlı seçmen, 290 sandalyenin bulunduğu Meclis'teki milletvekillerini belirlemek için 208 seçim bölgesindeki 55 bin noktada oyunu kullanabilecek.

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