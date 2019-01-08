İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3946
  • 6,1819
  • 222.698
  • 89.951
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'daki okulların yüzde 65’i hasarlı ya da güçlendirilmeye muhtaç

İran Meclisi Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı Kasım Ahmedi Laşki, İran’daki okulların yüzde 65’inin hasarlı olduğunu ve güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Laşki, İran'ın deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak "İran’daki okulların yüzde 65'i ya hasarlı ya da güçlendirilmeye muhtaç. Söz konusu bu durum dikkat edilmesi gereken bir konudur." dedi.

Okulların tadilatı için gerekli bütçeye sahip olmadıklarını belirten Laşki, halk ve hayırseverlerin yardımıyla hasarlı okulları tamir etmeye çalıştıklarını söyledi.

İran basınına göre, Laşki, ülkedeki okulların yüzde 40'a yakınının 50 yıl önce inşa edildiğini ve güvenli olmadığını vurgulayarak, "Her yıl bütçe yetersizliği bahanesiyle öğrenciler bu güvensiz okullara gönderiliyor." eleştirisinde bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme başladı

Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme başladı

Yeni düzenleme için düğmeye basıldı! Taksit desteği geliyor

Yeni düzenleme için düğmeye basıldı! Taksit desteği geliyor

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Rusya, Münbiç'te devriyelere başladı

Rusya, Münbiç'te devriyelere başladı

Fransa harekete geçti: Sertleştireceğiz

Fransa harekete geçti: Sertleştireceğiz

YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

El Chapo davasında yeni gelişme! 'Emzik' devlet başkanı

El Chapo davasında yeni gelişme! 'Emzik' devlet başkanı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı
 

POPÜLER HABERLER

Teneke yiyen balık şoke etti

Teneke yiyen balık şoke etti

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA