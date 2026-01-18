İSTANBUL 4°C / 2°C
Dünya

İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 308'e çıktığını duyurdu.

AA18 Ocak 2026 Pazar 07:37 - Güncelleme:
İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi
HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 24 bin 266 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 308 kişi yaşamını yitirdi.

İranlı yetkililer, gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise dün yaptığı açıklamada, "İsrail ve ABD ile bağlantılı olanların büyük hasara yol açtığını ve binlerce insanı öldürdüğünü" söylemişti.

ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 3 bin 90'a çıktığını duyurmuştu.

- İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.

