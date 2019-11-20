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İran'daki protestolarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, İran güvenlik güçleri, akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto için sokağa çıkan 100'den fazla göstericiyi öldürdü.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İran'da Cuma günü, yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto için ülkenin bir çok kentinde yüzlerce kişi sokağa çıkarak gösteri düzenlemeye başlamıştı.
 
Çok sayıda hükümet binasının ateşe verildiği olaylarda, Uluslararası Af Örgütü'nün açıklamalarına göre 106 kişi İran güvenlik güçlerince öldürüldü.
 
Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü'nün güvenilir tanıklara ve insan hakları aktivistlerine dayandırdığı rapora göre İran'da şuana 21 şehirde çıkan olaylarda 106 protestocu öldürüldü.
 
Af Örgütü, "Büyük ölçüde barışçıl olan gösterilere, İran güvenlik güçleri yasadışı öldürme şekilleri ile müdahale ediyor." ifadelerine yer verdi. 
 
İran makamlarına göre şuana kadar çıkan gösterilerde 1000'den fazla gösterici tutuklandı. 

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