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Dünya

İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 14'e yükseldi

İran'ın 7 eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 18:44 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 18:44
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Ülkenin resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Hürmüzgan, Fars, Buşehr, Kirman, Sistan-Beluçistan, Kum ve Gilan eyaletlerinde yaşanan sel felaketinde şu ana kadar 14 kişinin öldüğünü, 27 kişinin yaralandığını, 1 kişinin ise kaybolduğunu söyledi.

Sel nedeniyle Sistan-Beluçistan eyaletindeki Mircave ve Taftan ilçelerinde 91 köy yolunun kapandığı ve 13'ünde suların kesik olduğu belirtildi.

Kirman eyaletinde ise ihtiyaç sahibi 2 bin ailenin selden zarar gördüğü ve yaşadıkları barakaların yıkıldığı kaydedildi.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Halidi, daha önce yaptığı açıklamada, sel felaketinde 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran'ın güney bölgelerinde 22 Mart'tan itibaren aşırı yağışlar nedeniyle birçok dere ve nehrin taşması sonucu sel felaketi yaşanmıştı.

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