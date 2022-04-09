İran'dan 24 ABD'li yetkiliye yaptırım

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Orta Doğu bölgesindeki terör eylemleriyle ve insan haklarıyla mücadele kapsamında hazırlanan ve eski ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere üst düzey Amerikalı yetkililerin de Ocak 2021'de dahil edildiği yaptırım listesinin güncellendiği" belirtildi.

Yayımlanan güncellenmiş yaptırım listesine, eski CENTCOM Komutanı Orgeneral Votel, eski Ticaret Bakanı Wilbur Ross, eski Hazine Bakanı Jacob Joseph Lew ve Trump'ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin de aralarında olduğu 24 üst düzey askeri ve sivil Amerikalı yetkili eklendi.

Açıklamada, yaptırım listesine alınan Amerikalı yetkililerin"İran'a karşı ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını organize etmek, uygulamak ve terör örgütlerini finanse etmekle birlikte İsrail'in özellikle Filistin halkına karşı sürdürdüğü bölgedeki baskıcı eylemlerinde rolü olduğu" suçlamasında bulunuldu.

İran, daha önce de başta eski ABD Başkanı Trump, eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Savunma Bakanı Mark Esper, eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin, eski CIA Direktörü Gina Haspel, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie gibi üst düzey Amerikalı yetkilileri, "İranlı General Kasım Süleymani ve çevresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmek, terörizmi teşvik etmek ve temel insan haklarını ihlal etmek" gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

