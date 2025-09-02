İSTANBUL 31°C / 21°C
Dünya

İran'dan ABD açıklaması: Müzakerelere açığız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile müzakerelere açık olduklarını ancak Washington yönetiminin Tahran'ın füze programı gibi konuları gündeme getirerek herhangi bir görüşmeyi engellediğini söyledi.

2 Eylül 2025 Salı 21:20
İran'dan ABD açıklaması: Müzakerelere açığız
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile müzakerelere açık olduklarını ancak Washington yönetiminin Tahran'ın füze programı gibi konuları gündeme getirerek herhangi bir görüşmeyi engellediğini söyledi.

Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ile müzakerelerin yolu kapalı değil ancak müzakereler konusunda yapmacık sözler eden, masaya gelmeyen ve bunun için de haksız yere İran'ı suçlayan Amerikalıların kendisidir." ifadelerini kullandı.

İran'ın müzakereler konusundaki tutumunun "rasyonel" olduğunu belirten Laricani, "Füze kısıtlamaları gibi gerçekleştirilemeyecek konuları gündeme getirerek, her türlü görüşmeyi geçersiz kılan bir yol çiziyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

