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Dünya

İran'dan ABD ile müzakere mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerde belirlenen çerçevede ve ulusal çıkarlarını koruyarak bir anlaşmaya varmaya hazır olduklarını söyledi.

AA21 Nisan 2025 Pazartesi 23:47 - Güncelleme:
İran'dan ABD ile müzakere mesajı
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İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen bir toplantıda konuştu.

Konuşmasında, ABD ile müzakere sürecine değinen Pezeşkiyan, "ABD ile müzakerelerde belirlenen çerçevede ve ulusal çıkarlarımızı koruyarak bir anlaşmaya varmaya hazırız ancak onlar bizimle eşit konumda müzakere etmek istemezlerse yolumuza devam ederiz. Devrim Rehberi'nin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) dediği gibi, biz ne iyimseriz, ne de kötümser." dedi.

Pezeşkiyan, "Biz kavga etmek için burada değiliz fakat zorbalığı da kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

⁠İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. Hem İran hem de ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

İran, 23 Nisan'da Umman'da uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapılacağını ardından da 26 Nisan'da yine Umman'da dolaylı görüşmelerin devam edeceğini bildirmişti.

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