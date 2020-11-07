İran'dan ABD seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AA 07 Kasım 2020 Cumartesi 11:26 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 11:26

İran devlet radyosuna konuşan Arakçi, ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili açıklamada bulundu.

ABD'de başkanın değişmesiyle temel politikaların değişmeyeceğini ancak yeni yaklaşımların mümkün olabileceğini savunan Arakçi, "ABD'deki seçim sonuçlarının İran'ın siyasetine etkisi olmayacaktır. Yeni şartlar oluşursa İran da kendi çıkarlarını korumak için bu şartlarla uyumlu çözümler geliştirecektir." ifadelerini kullandı.

Arakçi, başkanlık yarışını Demokrat Partinin adayı Joe Biden'ın kazanması halinde nükleer anlaşmaya dönüp dönmeyeceğine ilişkin bir soruyu ise şöyle cevaplandırdı:

"Bu konuda konuşmak için henüz erken. Birçok sorun var ancak her şeyden önce ABD'nin izleyeceği yeni siyaseti beklemek lazım."