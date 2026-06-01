İran'dan ABD'nin 20 askeri tesisini vurdu! Milyarlarca dolarlık hasar uyduya yansıdı

BBC, incelediği uydu görüntülerinin, İran'ın ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara misillemelerinde ABD'ye ait 20 askeri tesisin hasar aldığını ortaya koyduğunu bildirdi.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 10:06 - Güncelleme:
BBC, İran'ın ABD ve İsrail'e misilleme amacıyla Orta Doğu'da 8 ülkedeki hedeflere düzenlediği saldırılarda verdiği hasarı incelemek için uydu görüntülerini inceledi.

İRAN MİSİLLEMELERİNDE 20 ABD ASKERİ TESİSİ HASAR GÖRDÜ

Uydu görüntülerinin uzmanlarca analizine dayandırılan habere göre, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşta ABD'ye ait 20 askeri tesis, İran'ın misillemelerinde hasar gördü.

MİLYONLARCA DOLAR KAYBA NEDEN OLDU

ABD'nin bu tesislerde konuşlu hava savunma sistemlerine, yakıt ikmal uçaklarına, radarlarına, yakıt depolama alanlarına, uçak hangarlarına ve askerler için konaklama yerlerine verilen hasar ise milyonlarca dolar kayba neden oldu.

Görüntüler, misillemelerin ABD tesislerinde yol açtığı hasarın bilinenden daha kapsamlı olduğuna işaret ederken, bazı analistler de ABD'nin İran tarafından hedef alınan askeri üslerinin sayısının daha fazla olabileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III, 12 Mayıs'ta Kongre'ye verdiği ifadede, ABD/İsrail-İran savaşının bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.

  • ABD askeri tesisleri
  • İran saldırısı
  • Uydu görüntüleri

