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Dünya

İran'dan ABD'nin askeri tatbikatına tepki: İstikrarsızlığı artırmaktadır

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Ermenistan'da ABD'yle ortak yapılan tatbikata tepki gösterdi. Bakıri, bölge dışı aktörlerin karmaşıklık ve istikrarsızlığı artırdığını söyledi.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 11:15 - Güncelleme:
İran'dan ABD'nin askeri tatbikatına tepki: İstikrarsızlığı artırmaktadır
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İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Ermenistan'da ABD'yle ortak yapılan tatbikata tepki göstererek, bölge dışı aktörlerin karmaşıklık ve istikrarsızlığı artırdığını söyledi.

Fars Haber Ajansına göre Bakıri, Tahran'da, Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'la bir araya geldi.

Görüşmede, ABD'nin Ermenistan topraklarında düzenlediği ortak tatbikata tepki gösteren İranlı yetkili, "Bölge dışı aktörler, karmaşıklığı ve istikrarsızlığı artırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

ERİVAN-BAKÜ GERİLİMİ

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilimin bölge ülkelerinin çıkarına olmadığını söyleyen Bakıri, "Bu bölgede gerilimin devam etmesi, Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına değildir. Çabalar ihtilafların ve gerilimlerin çözümüne odaklanmalıdır. İran, bu gerilimlerin çözülmesine yardımcı olmak için hazırdır." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Ermenistan ve Azerbaycan sınırlarına gözlemci göndermeye hazır olduğunu dile getiren Bakırı, "Bölgede barış ve huzur tüm ülkelerin çıkarınadır. Bölge güvenliği, bölge ülkeleri tarafından sağlanmalıdır. Bölge dışı güçlerin varlığı, bölge barışına aykırıdır." şeklinde konuştu.

İranlı yetkili, bölge ülkelerinin sorunlarını, diyalogla çözmeleri gerektiğini kaydetti.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Grigoryan ise konuşmasında Kafkasya bölgesindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Ermenistan, ABD ile 11-20 Eylül tarihleri arasında "Eagle Partner 2023" ortak tatbikatı düzenlemişti.

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