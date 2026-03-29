İran'dan ABD'ye 1 günlük mühlet: Kınama yapılmazsa meşru hedef olacaklar

İran Devrim Muhafızları Ordusu, işgalci İsrail'in İran'daki üniversitelere yönelik saldırılarına karşı sert bir açıklama yaptı. İran, ABD ve İsrail ile bağlantılı üniversitelerin artık 'meşru hedef' olduğunu belirterek, 'Eğer ABD hükümeti, bölgedeki üniversitelerinin iki misilleme saldırısından sonra da zarar görmemesini istiyorsa, en geç 30 Mart Pazartesi günü Tahran saatiyle 12.00'a kadar üniversitelerin bombalanmasını kınayan resmi bir açıklama yayınlamalıdır' uyarısında bulundu.

AA29 Mart 2026 Pazar 11:17
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Tahran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"Amerika Birleşik Devletleri'nin suçlu yöneticilerine uyarı:" notuyla paylaşılan açıklamada, "Amerikan-Siyonist güçler, İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi dahil, İran üniversitelerini defalarca bombaladı. Beyaz Saray'ın pervasız yöneticileri bilmelidir ki bundan böyle, işgalci rejimin (İsrail) tüm üniversiteleri ve Batı Asya'daki Amerikan üniversiteleri, İran üniversitelerinin yıkımına misilleme olarak, meşru hedef olarak kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgedeki Amerikan üniversitelerinin personeline, öğrencilerine ve bu üniversitelerin çevresinde yaşayanlara kendi can güvenlikleri için üniversitelerden en az 1 kilometre uzağa çekilmeleri tavsiyesinde bulunularak, şöyle denildi:

"Eğer ABD hükümeti, bölgedeki üniversitelerinin iki misilleme saldırısından sonra da zarar görmemesini istiyorsa, en geç 30 Mart Pazartesi günü Tahran saatiyle 12.00'a kadar üniversitelerin bombalanmasını kınayan resmi bir açıklama yayınlamalıdır. Ayrıca, üniversitelerinin daha sonra da zarar görmemesini istiyorsa, vahşi müttefik güçlerinin üniversitelere ve araştırma merkezlerine saldırmasını engellemelidir, aksi takdirde tehdit geçerliliğini koruyacak ve gerçekleştirilecektir."

ABD ve İsrail saldırılarında, 6 Mart'ta İsfahan Teknoloji Üniversitesi, önceki gün de Tahran'daki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hedef olmuştu.

  • İran Devrim Muhafızları
  • İran Üniversiteleri
  • ABD İsrail İlişkileri

ÖNERİLEN VİDEO

Halı sahada acı ölüm! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
