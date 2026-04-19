İran'dan ABD'ye abluka resti: Biz geçemiyorsak başkası da geçemez

İran-ABD arasında tansiyon yeniden yükseldi. İran' daha önce açtığı Hürmüz Boğazı'nı ABD'ye rest olarak geri kapattı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası kalkana kadar boğazın kapalı kalacağını duyurdu.

"BİZ GEÇEMİYORSAK BAŞKASI DA GEÇEMEZ"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçemediği durumda başkalarının da geçemeyeceğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Kalibaf, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin konuştu.

Kalibaf, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a karşı ablukayı devam ettirdiğini hatırlatarak, "Bugün Boğaz'da (Hürmüz) trafik varsa bunun nedeni boğazın bizim kontrolümüzde olmasıdır." dedi.

ABD'nin son günlerde ilan ettiği ablukayı "düşüncesizce" bir karar olarak nitelendiren Kalibaf, "Biz Hürmüz Boğazı'ndan geçemiyorsak başkalarının geçmesinin imkanı yoktur." ifadesini kullandı.

Kalibaf, "Amerika ablukayı kaldırmazsa Hürmüz Boğazı'ndaki trafik kesinlikle kısıtlanacak." diye konuştu.

Pakistan'da ABD ile yürütülen görüşmelerde Hürmüz Boğazı konusunda yaşadıkları bir konuşmayı da anlatan Kalibaf, "İslamabad'daki ABD heyetine dedim ki, 'Mayın gemileriniz bulunduğu yerden biraz daha ilerlerse kesinlikle ateş edeceğiz.' Geri dönme emrini vermek için 15 dakika istediler ve (emir) verdiler." ifadelerini kullandı.

İşte gerilime ilişkin dakika dakika yaşananlar:

İsrail'de İran adına casusluk yaptığı suçlamasıyla hava kuvvetlerinden 2 askerin gözaltında tutulduğu bildirildi.ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden kişilerin sayısının 3 bin 468'e yükseldiği ve 34 bin kişinin yaralandığı açıklandı.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Gazze, Batı Şeria, Ukrayna, Lübnan ve Orta Doğu'da savaş ve şiddeti destekleyenlere yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. Brezilya Devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği işgal ve soykırım çok büyük bir yalana dayanır. Peki şimdi İsrail'in Lübnan'a yönelik bombardımanı hangi gerekçeyle yapılıyor? ABD'nin İran'a yönelik müdahalesi hangi gerekçeyle yapılıyor?" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile İran'ın BAE'yi ve bölgedeki bazı ülkeleri hedef alan saldırılarının yansımalarını ve ABD ile İran arasında ilan edilen geçici ateşkesin ardından yaşanan gelişmeleri ele aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ne ilişkin açıklamalarının hiçbir geçerliliği olmadığını belirterek. "Hürmüz Boğazı, bugünden itibaren akşam saatlerinden başlayarak abluka kaldırılıncaya kadar kapatılacaktır" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılması ve İran ile devam eden müzakereleri değerlendirmek üzere Beyaz Saray'da toplantı düzenlediği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin uyguladığı deniz ablukası kaldırılıncaya kadar Basra Körfezi ile Umman Denizi'nde demirleyen gemilerin yerlerinden hareket etmemesi gerektiğini belirterek, gemilerin Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasının "düşmanla işbirliği" olarak kabul edileceği uyarısında bulundu.

ABD merkezli haber sitesi Axios, üst düzey bir ABD'li yetkilinin, müzakerelerde kısa süre içinde bir ilerleme sağlanmazsa savaşın gelecek günlerde yeniden başlayabileceğini söylediğini öne sürdü. Haberde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da üst düzey ABD'li yetkililerle İran müzakereleri ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi.

ABD-İran görüşmelerindeki belirsizlik sürerken hem Orta Doğu'ya gönderilen hem de buradan ayrılan ABD'ye ait savaş uçağı sayısında ciddi artış yaşandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Düşman, gemi trafiğini aksatma ve deniz ablukası gibi yöntemler uygulamaya devam ettiği sürece, İran bunu ateşkes ihlali olarak değerlendirecek ve Hürmüz Boğazı'nın şartlı ve sınırlı şekilde açılmasını engelleyecektir" denildi.

Irak basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Irak'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hürmüz Boğazı'na doğru ilerleyen bazı kuru yük gemisi ve tankerlerin U dönüşü yaptığı görüldü.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda silahlı saldırıya uğrayan gemilerin Hindistan bandralı petrol tankerleri olduğunu doğrularken, olayın ardından İran'ın Hindistan Büyükelçisi Muhammed Fathali'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi.

- Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmamasının "enerji mevcudiyetini zorlaştıracağını" belirterek, tedarik zincirlerinin normale dönmesinin zaman alacağını söyledi.