İran'dan ABD'ye diplomat tepkisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İranlı diplomatlara uygulanan kısıtlama kararının, diplomatların çalışmasını engellediği ve bu tarz kararların ABD tarafından "baskı yöntemi" olarak kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin diplomatların yasal görevlerini engelleyerek "Ev Sahibi Ülke Anlaşması (Host Country Agreement)" kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin itibarını zedelediği vurgusu yapıldı.

BM Genel Sekreteri'ne, "ABD'nin yasa dışı uygulamalarının" önüne geçmesi çağrısı yapan İran, BM'ye üye ülkelerin de ABD'ye tepki göstermesini istedi.