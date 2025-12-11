İSTANBUL 14°C / 6°C
Dünya

İran'dan ABD'ye diplomat tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinde görev yapan İranlı üç diplomata yönelik aldığı kısıtlama kararını kınadı.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 17:16
İran'dan ABD'ye diplomat tepkisi
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İranlı diplomatlara uygulanan kısıtlama kararının, diplomatların çalışmasını engellediği ve bu tarz kararların ABD tarafından "baskı yöntemi" olarak kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin diplomatların yasal görevlerini engelleyerek "Ev Sahibi Ülke Anlaşması (Host Country Agreement)" kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin itibarını zedelediği vurgusu yapıldı.

BM Genel Sekreteri'ne, "ABD'nin yasa dışı uygulamalarının" önüne geçmesi çağrısı yapan İran, BM'ye üye ülkelerin de ABD'ye tepki göstermesini istedi.

  • İran Dışişleri Bakanlığı
  • BM Daimi Temsilcilik

