İran'dan ABD'ye Hürmüz resti: Cevabımız uzun ve acı verici olur

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 63. gününde ateşkes tartışmaları ve karşılıklı tehditlerle devam ediyor.

İRAN'DAN ABD'YE HÜRMÜZ RESTİ

Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişini sağlayacak uluslararası bir koalisyon kurma girişimleri yaptığı iddia edilen ABD Başkanı Donald Trump, "İran bizimle anlaşma yapmak için can atıyor. Ordularını yerle bir ettik ve ekonomileri tam bir felaket. Bakalım ne kadar dayanabilecekler." dedi.

Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından yaptığı değerlendirmede İran'la görüşmelerin sürdüğünü ancak içeriği kendisi ve birkaç kişinin bildiğini kaydeden Trump, Tahran yönetiminin anlaşmaktan başka şansının olmadığını iddia etti. İran'a yönelik "askeri bir operasyon" düzenlediklerini, bu durumu "savaş" olarak nitelemediğini ifade eden ancak konuşmasının devamında "savaş" ifadesini kullanan ABD Başkanı, İran'a yönelik deniz ablukasının devam edeceğini söyledi.

Donald Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin ise "Bunu ele geçirmek istiyoruz. Öyle ya da böyle alacağız. Ya elde edeceğiz ya da alacağız. Ya bize verecekler ya da biz alacağız. Bu hiç de zor olmayacak." dedi.

"ABD KENDİ ÜSLERİNİN GÜVENLİĞİNİ BİLE SAĞLAYAMIYOR"

İranlı yetkililer ise Trump'ın açıklamaları ve ablukaya yine rest çekerek yanıt verdi. İlk açıklama İran dini lideri Mücteba Hamaney'den geldi. Hamaney'e ait olduğu belirtilen ve İran Devlet Televizyonu'nda yayınlanan mesajda "Amerikan varlığının ve onların Basra Körfezi topraklarında yerleşip üslenmesinin, bölgedeki en büyük güvensizlik kaynağı olduğu kanıtlanmıştır." dedi.

"ABD'nin kendi üslerinin güvenliğini bile sağlayamadığını" vurgulayan Hamaney bölgedeki müttefiklerinin güvenliğini de sağlayamayacağını iddia etti. "Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın geleceğinde ABD'nin olmayacağı" ifadesini kullanan Mücteba Hamaney ayrıca "Hürmüz Boğazı'nda yeni bir sayfa açılıyor" dedi.

"UZUN VE ACI VERİCİ OLACAK"

Hamaney'in açıklamasından kısa süre sonra açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı "ABD'nin saldırısı sınırlı olsa dahi Tahran'ın yanıtı uzun ve acı verici olacak" diye konuştu.

İran Meclisi Enerji Komisyonu Başkan Yardımcısı Cafer Kadiri de ABD'nin Hürmüz Boğazı ablukasının işe yaramadığını öne sürdü. Çin, Hindistan ve Japonya'nın, Beyaz Saray'ın kısıtlamalarını dikkate almaksızın gemilerinin geçişi için ödeme yaptığı, hatta ülkemizin petrol ve petrol ürünlerini satın aldığı görülüyor" dedi.

İran Deniz Taşımacılığı Birliği Konteyner Komitesi Başkanı Kambiz İtimadi ise İran ticaretinin yüzde 40'ının kara ve koridor yollarına aktarılma şansı olduğunu belirtti. Böylece ülkenin ablukayı delmesinin kolaylaşacağını savundu.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

02.40 ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış devam ediyor. ABD'nin California eyaletinde bulunan bir benzin istasyonundaki fiyatlar görüntülendi.

01.24 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak'a seyahat etmesini yasakladığını duyurdu.

01.00 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ordusuna ve ekonomisine büyük zarar verdiklerini savunarak, "İran bizimle anlaşma yapmak için can atıyor. Ordularını yerle bir ettik ve ekonomileri tam bir felaket. Bakalım ne kadar dayanabilecekler." dedi.

00.00 İran basını, başkent Tahran'ın batı, güney ve merkez bölgeleri başta olmak üzere bazı noktalarda hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

- ⁠İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMASI VE ABD'NİN DENİZ ABLUKASI

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine Boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.